Тарханов: если сборная Англии выиграет Евро — это суперкоманда, победителей не судят

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Англии. Встреча состоится сегодня, 14 июля, и начнётся в 22:00 мск.

«В финале чемпионата Европы будет равная игра, нет фаворита. Сборная Испании показывает хороший футбол, но у англичан суперфутболисты. Я не думаю, что сборная Англии опять закроется, они будут атаковать. Испанцы бросят большие силы в атаку, но они стали лучше играть в обороне: грамотно, появился хороший возврат и при потерях сразу вступают в прессинг.

Англичане показывали разный футбол, но самое главное в финале Евро — это выиграть. Мостовой же сказал, что победителей не судят. Если англичане выиграют, значит, это суперкоманда», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.