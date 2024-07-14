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Тарханов: если сборная Англии выиграет Евро — это суперкоманда, победителей не судят

Тарханов: если сборная Англии выиграет Евро — это суперкоманда, победителей не судят
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча финала чемпионата Европы 2024 года между сборными Испании и Англии. Встреча состоится сегодня, 14 июля, и начнётся в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В финале чемпионата Европы будет равная игра, нет фаворита. Сборная Испании показывает хороший футбол, но у англичан суперфутболисты. Я не думаю, что сборная Англии опять закроется, они будут атаковать. Испанцы бросят большие силы в атаку, но они стали лучше играть в обороне: грамотно, появился хороший возврат и при потерях сразу вступают в прессинг.

Англичане показывали разный футбол, но самое главное в финале Евро — это выиграть. Мостовой же сказал, что победителей не судят. Если англичане выиграют, значит, это суперкоманда», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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