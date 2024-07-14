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Кто будет судить финал Евро-2024: арбитр матча Испания — Англия

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В качестве главного арбитра матча выступит 35-летний французский рефери Франсуа Летексье.

Ранее на Евро-2024 Летексье работал на матчах группового этапа Хорватия — Албания (2:2) и Дания — Сербия (0:0). Кроме того, он отсудил игру 1/8 финала турнира между сборными Испании и Грузии (4:1).

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: