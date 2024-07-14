Финал Евро-2024: прямая трансляция начнётся в 22:00

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Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляцию можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-кинотеатре Okko и на канале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнётся в 22:00 по московскому времени.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» забили вингер Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: