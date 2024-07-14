ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неманья Николич: Россию нужно вернуть в еврокубки, у вас условия лучше, чем в Европе

Неманья Николич: Россию нужно вернуть в еврокубки, у вас условия лучше, чем в Европе
Комментарии

Нападающий «Партизана» Неманья Николич пожелал российским клубам как можно скорее вернуться в еврокубки.

«Я желаю, чтобы российские клубы быстрее вернулись на международную арену. У вас условия лучше, чем в Европе. Мы скучаем по вам! Остальные могут, а вы не можете. Почему? То, что происходит в мире, при чём тут спорт? Спорт — отдельная тема. Но изоляция уничтожает российский чемпионат и всё остальное. Нужно вернуть Россию на международную арену побыстрее!» — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных спортивных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android