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Медведев — об интересе «Зенита» к Соболеву: ещё спросите: «Вы девушками интересуетесь?»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Соболева в санкт-петербургский клуб.

— Соболев хочет в «Зенит»?

— Я с ним не общался.

— А когда планируете пообщаться с Соболевым?

— Пока не вижу повода.

— Но интерес к Соболеву есть?

— Ну ещё спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!» — приводит слова Медведева Sport24.

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За этот период он принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.

Соболев не стал общаться с журналистами после матча: