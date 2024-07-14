Гари Линекер отреагировал на новость о покушении на Дональда Трампа

Английский футбольный эксперт Гари Линекер высказался о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время предвыборного выступления в американском штате Пенсильвания.

«Шокирующе», — написал Линекер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Дональд Трамп был ранен в ухо на митинге в Пенсильвании. Инцидент произошёл в ночь с 13 на 14 июля. Политик прошёл медицинское обследование. Его здоровью ничего не угрожает. Спустя несколько часов после инцидента Трамп уже появился на публике. После инцидента Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу.

По сообщениям американских властей, в результате покушения пострадали несколько человек.