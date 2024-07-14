Источник: отступные за Глушенкова для Европы — € 30 млн, для клубов из России их нет

Сумма отступных за 24-летнего нападающего «Зенита» Максима Глушенкова составляет € 30 млн для европейских клубов. При этом опция выкупа футболиста для клубов из России не предусмотрена. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Напомним, нынешним летом Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива». В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

Вчера, 13 июля, состоялся матч Суперкубка России между «Зенитом» и «Краснодаром», в котором Глушенков отметился двумя голами.