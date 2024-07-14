Маринато Гильерме рассказал, кому симпатизирует в финале Евро-2024

Бывший вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал о том, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы в Германии между сборными Испании и Англии.

«За Испанию. Выглядит намного лучше, чем Англия», — приводит слова Гильерме телеграм-канал Фонбет Кубка России.

Финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии, состоится сегодня, 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Испания – Англия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.