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«Был бы не против». Смолов высказался о возможности вновь сыграть с Кокориным

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов ответил на вопрос, хотел ли бы он когда-нибудь воссоединиться с форвардом «Ариса» Александром Кокориным в какой-либо команде.

«Сложно это представить, но был бы не против.

Реально ли, чтобы Кокорин продолжил карьеру в России? Спросите у Александра», — приводит слова Смолова Metaratings.

Напомним, Смолов находился в системе московского «Динамо» с 2007 по 2015 год. Кокорин пребывал в системе бело-голубых с 2008 по 2016 год.

Нынешним летом Смолов присоединился к «Краснодару» в статусе свободного агента. Ранее 34-летний нападающий выступал в составе «быков» с 2015 по 2018 год. Вчера, 13 июля, Смолов забил гол в матче Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (4:2).

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