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Месси выразил надежду на то, что Ди Мария забьёт гол в финале Кубка Америки — 2024

Месси выразил надежду на то, что Ди Мария забьёт гол в финале Кубка Америки — 2024
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заявил о желании, чтобы его партнёр Анхель Ди Мария отметился голом в финале Кубка Америки — 2024 с национальной командой Колумбии.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кто знает, может быть, в финале он забьёт ещё один гол, как это было во всех предыдущих матчах, в которых он принимал участие. Это было бы невероятно. Мы всегда говорим ему, что если всё пойдёт хорошо, то нас будут ждать матчи плей-офф. Тем не менее Фидео (прозвище Ди Марии в команде. — Прим. «Чемпионата») принял решение, и ничто не может его изменить», — приводит слова Месси интернет-издание Reuters.

Ранее Анхель Ди Мария сообщал о своих планах завершить карьеру в сборной Аргентины после Кубка Америки — 2024. 36-летний вингер дебютировал за «альбиселесте» в сентябре 2008 года и провёл в футболке национальной команды 144 матча, записав на свой счёт 31 гол и 32 результативных паса.

Финальный матч турнира Аргентина — Колумбия запланирован на 15 июля. Начало игры — в 3:00 мск.

Сетка плей-офф Кубка Америки - 2024
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