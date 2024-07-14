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Глава «Зенита» Медведев рассказал о планах клуба в летнее трансферное окно

Глава «Зенита» Медведев рассказал о планах клуба в летнее трансферное окно
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о планах санкт-петербургского клуба в летнее трансферное окно.

— Планируются ли трансферы на выход у «Зенита»?

— Мы не комментируем процесс — мы комментируем результаты. Окно не закрыто, наши скауты и тренерский штаб работают. Не исключаю, что будут один-два дополнительных перехода. Мы говорим про вход, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, нынешним летом «Зенит» приобрёл нападающего Максима Глушенкова, правого защитника Сергея Волкова, левого защитника Юрия Горшкова, вратаря Евгения Латышонка, нападающего Вильсона Изидора.

Вчера, 13 июля, сине-бело-голубые обыграли «Краснодар» в матче за Суперкубок России (4:2).

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