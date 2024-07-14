Газзаев: в матче за Суперкубок России играли две команды разного уровня

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором встретились «Зенит» и «Краснодар». Матч состоялся вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.
«Мы увидели явное превосходство «Зенита», тут даже не может быть двух мнений. Играли две команды разного уровня. Состав «Зенита» гораздо сильнее состава «Краснодара»? При чём тут состав? Я просто сужу по игре. «Зенит» тотально доминировал, забил три гола и уже в первом тайме обеспечил себе достаточно комфортный результат.
Да, во второй половине встречи «Краснодар» создавал моменты, но разницу в три мяча отыграть очень сложно. Во втором тайме «Зенит» уже играл по результату», — приводит слова Газзаева Metaratings.
В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.
- 14 июля 2024
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