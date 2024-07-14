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Газзаев: в матче за Суперкубок России играли две команды разного уровня

Газзаев: в матче за Суперкубок России играли две команды разного уровня
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Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором встретились «Зенит» и «Краснодар». Матч состоялся вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Мы увидели явное превосходство «Зенита», тут даже не может быть двух мнений. Играли две команды разного уровня. Состав «Зенита» гораздо сильнее состава «Краснодара»? При чём тут состав? Я просто сужу по игре. «Зенит» тотально доминировал, забил три гола и уже в первом тайме обеспечил себе достаточно комфортный результат.

Да, во второй половине встречи «Краснодар» создавал моменты, но разницу в три мяча отыграть очень сложно. Во втором тайме «Зенит» уже играл по результату», — приводит слова Газзаева Metaratings.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.

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