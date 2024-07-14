Газзаев: в матче за Суперкубок России играли две команды разного уровня

Известный российский тренер Валерий Газзаев высказался по поводу матча за Суперкубок России, в котором встретились «Зенит» и «Краснодар». Матч состоялся вчера, 13 июля, в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» и завершился победой санкт-петербургского клуба со счётом 4:2.

«Мы увидели явное превосходство «Зенита», тут даже не может быть двух мнений. Играли две команды разного уровня. Состав «Зенита» гораздо сильнее состава «Краснодара»? При чём тут состав? Я просто сужу по игре. «Зенит» тотально доминировал, забил три гола и уже в первом тайме обеспечил себе достаточно комфортный результат.

Да, во второй половине встречи «Краснодар» создавал моменты, но разницу в три мяча отыграть очень сложно. Во втором тайме «Зенит» уже играл по результату», — приводит слова Газзаева Metaratings.

В завершившемся матче голами у «Зенита» отметились Максим Глушенков (дважды), Родригао и Вендел. За «Краснодар» забили Фёдор Смолов и Никита Кривцов. Отметим, что «Зенит» завоевал свой 30-й трофей в истории. Новый сезон чемпионата России начнётся 20 июля.