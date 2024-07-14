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Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о снятии трансферного бана с клуба

Тренер «Арсенала» Сторожук высказался о снятии трансферного бана с клуба
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Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, как он наигрывал состав к матчу 1-го тура Мелбет Первой лиги с «Черноморцем» (1:0), при том условии, что до последнего момента не было ясности, разрешат ли тульскому клубу регистрацию новичков из-за трансферного бана ФИФА, который был снят только вчера, 13 июля.

Россия — Мелбет Первая лига . 1-й тур
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Липовой – 52'    

«Вчера у нас на лавочке было три человека. Плюс молодой вратарь из «Арсенала-2». Несколько дней мы были в подвешенном состоянии. После тренировки и до сегодняшнего утра рассчитывал на другое сочетание. Новички должны были нас поддерживать на трибуне. О снятии бана я узнал в 10 утра», — приводит слова Сторожука Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Арсенал» попал под санкции со стороны ФИФА, получив запрет на регистрацию новых игроков из‑за задолженности перед бывшим форвардом команды Джордже Деспотовичем.

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