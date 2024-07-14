Испанский левый политик — о Ламине Ямале: каждый его гол — это гол в ворота крайне правых

Первый секретарь Социалистической партии Каталонии Сальвадор Илла о влиянии 17-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля на страну.

«Каждый гол Ламина Ямаля — это гол в ворота крайне правых. Каждый гол Ламина Ямаля — это гол расизму, гол тем, кто хочет отделения Испании от Европы и ограничения свободы Каталонии.

Нам нужно больше Ламинов Ямалей в футболе, в медицине, в образовании и науке. Это Каталония, которую мы, социалисты, построим, Каталония социальной справедливости и возможностей для всех!» — приводит слова Иллы интернет-издание Relevo.

В начале Евро-2024 Ямалю было 16 лет. Вчера, 13 июля, крайний нападающий отметил своё 17-летие. Ямаль принял участие в шести матчах текущего чемпионата Европы, в которых он забил один гол и сделал три результативные передачи.