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«Вердер» хочет подписать экс-форварда «Ахмата» Мохамеда Конате — AfricaFoot

«Вердер» хочет подписать экс-форварда «Ахмата» Мохамеда Конате — AfricaFoot
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«Вердер» ведёт переговоры о подписании контракта с бывшим нападающим «Ахмата» Мохамедом Конате. Об этом информирует AfricaFoot.

По данным источника, Конате предложен трёхлетний контракт с зарплатой, немного превышающей ту, которую он получал в Грозном. Отмечается, что переговоры между немецким клубом и форвардом завершены на 50%.

31 мая «Ахмат» объявил об уходе Мохамеда Конате на правах свободного агента. Буркиниец в составе «Ахмата» принял участие в 90 официальных матчах за это время.

В минувшем сезоне чемпионата России Мохамед Конате провёл 28 матчей, забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу. Форвард из Буркина-Фасо является лучшим бомбардиром грозненской команды за всю историю выступлений в РПЛ.

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