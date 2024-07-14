Хлестов: Соболев уже иссяк, нужен ли «Зениту» этот стоящий нападающий?

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, поделился мнением о возможном переходе нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Потенциальный уход Соболева вряд ли потеря для «Спартака», ведь незаменимых нет. Есть два молодых, пусть они доказывают. А Соболев, наверное, уже иссяк. По сезону смотришь — играет на фарт, а нападающий должен хоть что-то делать, через игру забивать. Для «Спартака» это не потеря. А у «Зенита» есть нападающие, не знаю, нужен ли им этот стоящий гигант», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. За этот период он принял участие в 139 матчах во всех турнирах, в которых отметился 58 голами и 32 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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