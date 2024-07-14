Газзаев: Глушенков очень органично вписался в состав «Зенита»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре новичка «Зенита» Максима Глушенкова в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). Напомним, Глушенков отметился дублем в этой игре.

«Я думаю, что Глушенков – это отличное приобретение. Он провёл хороший прошлый сезон за «Локомотив», был одним из лидеров команды. Он очень органично вписался в состав «Зенита». Радует, что российский футболист показывает такую качественную игру», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Нынешним летом Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива». В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.