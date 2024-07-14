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Газзаев: Глушенков очень органично вписался в состав «Зенита»

Газзаев: Глушенков очень органично вписался в состав «Зенита»
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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре новичка «Зенита» Максима Глушенкова в матче за Суперкубок России с «Краснодаром» (4:2). Напомним, Глушенков отметился дублем в этой игре.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

«Я думаю, что Глушенков – это отличное приобретение. Он провёл хороший прошлый сезон за «Локомотив», был одним из лидеров команды. Он очень органично вписался в состав «Зенита». Радует, что российский футболист показывает такую качественную игру», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Нынешним летом Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива». В минувшем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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