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Хавбек «Зенита» Мостовой: прошлый сезон был для меня плохим — пора проснуться

Хавбек «Зенита» Мостовой: прошлый сезон был для меня плохим — пора проснуться
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о своей игровой форме.

– Почему уже перед стартом сезона ты в такой классной форме? Вообще не отдыхал?
– Отдыхал, но просто хорошо настроился. С огромной мотивацией сейчас.

– Почему она такая?
– Прошлый сезон для меня был плохим. Вот теперь пора проснуться, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Напомним, в минувшем сезоне Мостовой принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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