Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

WhoScored представил символическую сборную из лучших игроков сборных Испании и Англии

Популярный аналитический интернет-портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов сборных Испании и Англии в преддверии их очного матча в финале Евро-2024, который состоится сегодня, 14 июля.

Вратарь: Унай Симон (Испания).

Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Букайо Сака (Англия).

Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Фабиан Руис (Испания), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Гарри Кейн (Англия), Нико Уильямс (Испания).

Напомним, это противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: