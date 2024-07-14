WhoScored представил символическую сборную из лучших игроков сборных Испании и Англии

Популярный аналитический интернет-портал WhoScored представил символическую сборную из лучших футболистов сборных Испании и Англии в преддверии их очного матча в финале Евро-2024, который состоится сегодня, 14 июля.
Вратарь: Унай Симон (Испания).
Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Эмерик Лапорт (Испания), Джон Стоунз (Англия), Букайо Сака (Англия).
Полузащитники: Даниэль Ольмо (Испания), Фабиан Руис (Испания), Джуд Беллингем (Англия).
Нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Гарри Кейн (Англия), Нико Уильямс (Испания).
Напомним, это противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
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