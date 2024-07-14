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Испания — Англия. Прямая трансляция
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«Шагнём в историю». Федерация футбола Испании поддержала «Фурия Роха» перед финалом Евро

«Шагнём в историю». Федерация футбола Испании поддержала «Фурия Роха» перед финалом Евро
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в своей социальной сети сделала мотивационную публикацию, посвящённую сборной Испании, которая сегодня, 14 июля, сыграет в финале Евро-2024 с Англией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вы подарили стране мечту. Вам удалось завлечь каждого фаната в Европе. И во всём мире. Остаётся ещё один маленький шаг. За нас, за тех, кто был раньше, а также за тех, кто ещё будет. Давайте вместе сделаем шаг в историю. Вперёд», — написано в официальном аккаунте RFEF в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале турнира сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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