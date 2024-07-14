«Шагнём в историю». Федерация футбола Испании поддержала «Фурия Роха» перед финалом Евро

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) в своей социальной сети сделала мотивационную публикацию, посвящённую сборной Испании, которая сегодня, 14 июля, сыграет в финале Евро-2024 с Англией.

«Вы подарили стране мечту. Вам удалось завлечь каждого фаната в Европе. И во всём мире. Остаётся ещё один маленький шаг. За нас, за тех, кто был раньше, а также за тех, кто ещё будет. Давайте вместе сделаем шаг в историю. Вперёд», — написано в официальном аккаунте RFEF в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В полуфинале турнира сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: