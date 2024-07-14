Тренер «Зенита» Оливейра высказался о будущем Клаудиньо в команде

Тренер петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по поводу возможного ухода полузащитника Клаудиньо во «Фламенго».

— Клаудиньо не пожал руку Семаку. Как это выглядело вашими глазами?

— Это не так. Руку он пожал. Может, где-то не посмотрел, но рукопожатие было.

— Переходит ли он во «Фламенго»?

— Пока ничего не могу сказать. Он сегодня здесь и играл за «Зенит». Каждое трансферное окно много слухов. Мы никого не держим. Если будет предложение, которое устроит клуб, представителей футболиста, то это возможно, — сказал Оливейра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Ранее сообщалось о переходе Клаудиньо в стан бразильского «Фламенго». Предполагалось, что клубы объявят о сделке после матча за Суперкубок России, который состоялся вчера, 13 июля.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.