За кого вы будете болеть в финале Евро-2024?

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра противостояния выступит 35-летний французский рефери Франсуа Летексье. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» голами отметились крайний нападающий Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: