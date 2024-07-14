«Где Ивич?» Мостовой — о поражении «Краснодара» от «Зенита» в Суперкубке России

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2.
«Прогнозировал победу «Зенита» со счётом 2:0, потому что у «Краснодара» отсутствовал лучший игрок команды — Кордоба. Другое дело, что после первого тайма счёт был 0:3, а мог быть и 0:5. Второй тайм после такого я не стал смотреть. В первом тайме на поле присутствовала одна команда. Всё свелось к тому, что «Зенит» выиграл Суперкубок, как и предполагалось.
Многие, и я в том числе, думали, что «Краснодар» даст бой, о котором говорил Мусаев. Но в первом тайме я не увидел ничего. Хорошо, что хоть во втором тайме «Краснодар» забил. Где Ивич?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 14 июля 2024
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