Виктор Онопко рассказал, за кого будут болеть тренеры и игроки «Ростова» в финале Евро

Бывший защитник сборной России и помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко рассказал о том, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы в Германии между Испанией и Англией тренерский штаб клуба. Встреча состоится сегодня, 14 июля.

— В «Ростове» весь штаб будет за Испанию?

— Да, у нас много ребят из Испании работает. Мы вместе смотрим футбол, всё обсуждаем. В воскресенье должен получиться праздник футбола. Понятно, что и я, и испанцы будем болеть за Испанию.

— А есть кто-то в команде за Англию?

— Уверен, что есть. И среди ребят, и в административном составе, медицинском штабе. Все погружены в тему Евро, всё знают, обсуждают. Было бы неинтересно, если бы все болели за Испанию, — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.