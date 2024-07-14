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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Радимов: если в финале Евро-2024 победит Англия, будет безобразие полное

Радимов: если в финале Евро-2024 победит Англия, будет безобразие полное
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу матча финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии. Игра состоится сегодня, 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Испания – самая организованная, самая интересная, самая яркая команда чемпионата, которая тащит в соло этот турнир. Я думаю, что футбол должен победить и справедливость восторжествует.
В чём справедливость? Испанцы – это красивый, хороший и яркий футбол, правильный, который нравится зрителям. Если победит Англия, будет безобразие полное», — сказал Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.

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