Радимов: если в финале Евро-2024 победит Англия, будет безобразие полное

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу матча финала чемпионата Европы — 2024 между сборными Испании и Англии. Игра состоится сегодня, 14 июля. Начало — в 22:00 мск.

«Испания – самая организованная, самая интересная, самая яркая команда чемпионата, которая тащит в соло этот турнир. Я думаю, что футбол должен победить и справедливость восторжествует.

В чём справедливость? Испанцы – это красивый, хороший и яркий футбол, правильный, который нравится зрителям. Если победит Англия, будет безобразие полное», — сказал Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, в полуфинале Евро-2024 англичане обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:1. В свою очередь, сборная Испании с аналогичным счётом победила Францию.