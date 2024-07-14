Эмерик Лапорт считает, что игроки сборной Англии не показывают свой уровень на Евро-2024

Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт высказался об уровне игры, демонстрируемом футболистами Англии на Евро-2024. Напомним, сегодня, 14 июля, эти национальные команды встретятся в финале турнира.

«Я слежу за сборной Англии, потому что там играют мои бывшие партнёры по команде. Время от времени мы обмениваемся сообщениями. Что меня удивляет, так это то, насколько они хороши в индивидуальном плане, и то, что здесь мы этого не видим.

В матче со Словакией они забили на 94-й минуте. Все их игроки, включая запасных, не смогли показать футбол высокого уровня.

Почему так происходит? Я не знаю. Либо сегодня их день, либо нет. Когда вы сравниваете, как играют Фоден, Сака, Кейн в клубе и в сборной… Это футболисты, против которых сложно защищаться», — приводит слова Лапорта The Guardian.

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