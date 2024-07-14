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Испания — Англия. Прямая трансляция
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Эмерик Лапорт считает, что игроки сборной Англии не показывают свой уровень на Евро-2024

Эмерик Лапорт считает, что игроки сборной Англии не показывают свой уровень на Евро-2024
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Центральный защитник сборной Испании Эмерик Лапорт высказался об уровне игры, демонстрируемом футболистами Англии на Евро-2024. Напомним, сегодня, 14 июля, эти национальные команды встретятся в финале турнира.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я слежу за сборной Англии, потому что там играют мои бывшие партнёры по команде. Время от времени мы обмениваемся сообщениями. Что меня удивляет, так это то, насколько они хороши в индивидуальном плане, и то, что здесь мы этого не видим.

В матче со Словакией они забили на 94-й минуте. Все их игроки, включая запасных, не смогли показать футбол высокого уровня.

Почему так происходит? Я не знаю. Либо сегодня их день, либо нет. Когда вы сравниваете, как играют Фоден, Сака, Кейн в клубе и в сборной… Это футболисты, против которых сложно защищаться», — приводит слова Лапорта The Guardian.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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