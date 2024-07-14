Каррагер рассказал, за счёт чего сборная Англии сможет победить Испанию в финале Евро-2024

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что для победы в финале чемпионата Европы — 2024 сборной Англии придётся играть с Испанией на пределе своих возможностей.

«Думаю, нам придётся показать свою лучшую игру — ту, которую мы даже не видели в нашем исполнении на этом турнире. Мы были фантастически хороши в первом тайме матча полуфинала с Нидерландами. То же самое было и с Сербией в первой игре на турнире. Но сейчас, я уверен, нам уже нужно будет показать больше половины качественного футбола», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии, состоится сегодня, 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.