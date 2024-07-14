ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер рассказал, за счёт чего сборная Англии сможет победить Испанию в финале Евро-2024

Каррагер рассказал, за счёт чего сборная Англии сможет победить Испанию в финале Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер заявил, что для победы в финале чемпионата Европы — 2024 сборной Англии придётся играть с Испанией на пределе своих возможностей.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, нам придётся показать свою лучшую игру — ту, которую мы даже не видели в нашем исполнении на этом турнире. Мы были фантастически хороши в первом тайме матча полуфинала с Нидерландами. То же самое было и с Сербией в первой игре на турнире. Но сейчас, я уверен, нам уже нужно будет показать больше половины качественного футбола», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

Напомним, финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии, состоится сегодня, 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android