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Черчесов назвал вратарей, которые лучше всего показали себя на Евро-2024

Черчесов назвал вратарей, которые лучше всего показали себя на Евро-2024
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался об игре вратарей на чемпионате Европы в Германии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Практически все вратари играют стабильно, качественно. Понятно, что Мамардашвили сыграл на хорошем уровне. Я его помню ещё с тех пор, как он играл за тбилисский «Локомотив» против «Динамо». Также своё мастерство подтвердили Облак, Пикфорд, Диогу Кошта поймал свои пенальти, Нойер остался на уровне. Нельзя сказать, что кто-то выделялся со знаком минус», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Напомним, финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

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