Тренер сборной России Онопко назвал команды-открытия Евро-2024

Тренер сборной России Виктор Онопко назвал сборные, которые стали для него открытием на Евро-2024.

«Понравились сборные Грузии, Швейцарии, Австрии. Все они играли в свой, атакующий футбол и не боялись. Хорошее впечатление оставили. Может быть, команды Словакии или Словении не выделялись именно игрой, но своей самоотдачей заслужили места в плей-офф и там достойно себя проявили», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, сборные Грузии и Австрии дошли до стадии 1/8 финала чемпионата Европы, где проиграли Испании и Турции соответственно. Швейцарская национальная команда покинула турнир в четвертьфинале, уступив сборной Англии в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:3 пен.).

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