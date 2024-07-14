ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Англия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Слишком долго ждут, их можно понять». Писарев поддержал сборную Англии перед финалом Евро

«Слишком долго ждут, их можно понять». Писарев поддержал сборную Англии перед финалом Евро
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Николай Писарев высказался в защиту сборной Англии перед финальным матчем чемпионата Европы в Германии с Испанией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вот за что мы любим футбол? За разнообразие. Это как в кино. Есть разные режиссёры. Один любит арт-хаус, я – драму, Аршавин – комедию. Тренеры также все разные. Кто-то одну философию проповедует, кто-то этот стиль, кто-то тот. Прикол футбола в разнообразии. Если все бы играли как испанцы, мне было бы скучно.

Вот в чём ещё особенность Англии. У Франции, у Испании, Италии, у Германии, да даже у Нидерландов в 1982-м, уже были титулы. Англия слишком долго ждёт, они на всё готовы, чтоб титул завоевать. Они слишком долго ждут, их можно понять!» — сказал Писарев на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.

Сетка плей-офф Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android