«Слишком долго ждут, их можно понять». Писарев поддержал сборную Англии перед финалом Евро

Известный российский тренер Николай Писарев высказался в защиту сборной Англии перед финальным матчем чемпионата Европы в Германии с Испанией.

«Вот за что мы любим футбол? За разнообразие. Это как в кино. Есть разные режиссёры. Один любит арт-хаус, я – драму, Аршавин – комедию. Тренеры также все разные. Кто-то одну философию проповедует, кто-то этот стиль, кто-то тот. Прикол футбола в разнообразии. Если все бы играли как испанцы, мне было бы скучно.

Вот в чём ещё особенность Англии. У Франции, у Испании, Италии, у Германии, да даже у Нидерландов в 1982-м, уже были титулы. Англия слишком долго ждёт, они на всё готовы, чтоб титул завоевать. Они слишком долго ждут, их можно понять!» — сказал Писарев на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1.