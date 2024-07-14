Мостовой: есть доля тревоги за сборную Испании, расстроюсь, если они проиграют Англии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем финальном матче чемпионата Европы в Германии между национальными командами Испании и Англии.

«Есть небольшая доля тревоги за Испанию. Не просто так сборная Англии, которую я защищал с 1-го тура Евро, дошла до финала. Не просто так они играли в финале прошлого Евро, проиграв только в серии пенальти. Это хорошая и сильная команда.

Сборная Испании выглядит здорово, однако всегда есть слово «но». Я расстроюсь, если сборная Испании проиграет, потому что много лет болею за эту сборную, много лет проиграл в Испании, у меня живут там дети», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, эта встреча состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.