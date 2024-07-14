Радимов: у меня огромные сомнения, что сегодня выиграет Испания

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов считает, что у Испании могут возникнуть проблемы в финальном матче Евро-2024 с Англией, который состоится сегодня, 14 июля.

«Если распределить по бумаге весь групповой турнир и спросить: «Кто лучше, ярче и увереннее выступал?», конечно, ответ будет – испанцы. Но понятно, что в одном матче может произойти всё что угодно. Более того, у меня сомнения огромные, что испанцы сегодня выиграют, потому что по подбору игроков действительно англичане [выглядят сильнее].

И в матче с Францией считал, что они испанцев «переедут» за счёт подбора хороших игроков. Но испанцы это опровергли своей игрой», — сказал Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: