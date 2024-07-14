«Енисей» обыграл «КАМАЗ» в 1-м туре нового сезона Первой лиги

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Завершился матч 1-го тура нового сезона Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра прошла на стадионе «Центральный» (Красноярск). Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Игорь Захаров. Матч закончился победой «Енисея» со счётом 2:1.

Красноярцы вышли вперёд во втором тайме: на 62-й минуте счёт открыл защитник Ян Цесь. Уже через десять минут полузащитник Александр Ломакин удвоил преимущество «Енисея». «КАМАЗ» смог ответить лишь голом полузащитника Павла Горелова на первой компенсированной минуте основного времени матча — 2:1.

1-й тур Первой лиги продолжится сегодня, 14 июля, и завершится матчем «Алания» — «Уфа» завтра, 15 июля.

Напомним, в прошлом сезоне Мелбет Первой лиги «Химки» заняли первое место, набрав 66 очков. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.