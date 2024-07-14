Игрок «Зенита» Ерохин: хорошо, что юбилейный сезон мы начали с победы в Суперкубке

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил важность завоевания трофеев сине-бело-голубыми в юбилейный год для санкт-петербургского клуба. Напомним, вчера, 13 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» (4:2).

— Очень хорошо, что мы начали с победы в Суперкубке в юбилейный год для «Зенита». Надеемся, что так и продолжим. Первый матч в гостях, поэтому нужна максимальная самоотдача для того, чтобы выиграть.

— Обговаривалось ли в клубе, что именно в такой важный год нужно выиграть все трофеи?

— Каждый год обговаривается, что мы должны победить. В этом сезоне юбилей, каждый это понимает и внесёт свой вклад по максимуму, насколько это может, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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