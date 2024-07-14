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Игрок «Зенита» Ерохин: хорошо, что юбилейный сезон мы начали с победы в Суперкубке

Игрок «Зенита» Ерохин: хорошо, что юбилейный сезон мы начали с победы в Суперкубке
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отметил важность завоевания трофеев сине-бело-голубыми в юбилейный год для санкт-петербургского клуба. Напомним, вчера, 13 июля, «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Краснодар» (4:2).

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Родригао – 13'     2:0 Вендел – 33'     3:0 Глушенков – 42'     3:1 Кривцов – 65'     4:1 Глушенков – 68'     4:2 Смолов – 70'    

— Очень хорошо, что мы начали с победы в Суперкубке в юбилейный год для «Зенита». Надеемся, что так и продолжим. Первый матч в гостях, поэтому нужна максимальная самоотдача для того, чтобы выиграть.

— Обговаривалось ли в клубе, что именно в такой важный год нужно выиграть все трофеи?

— Каждый год обговаривается, что мы должны победить. В этом сезоне юбилей, каждый это понимает и внесёт свой вклад по максимуму, насколько это может, — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Футболисты «Зенита» празднуют чемпионство:

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