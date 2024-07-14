Аршавин — о финале Евро-2024: большинство будет хотеть, чтобы Испания выиграла

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал о том, за кого будет болеть в финале чемпионата Европы в Германии между сборными Испании и Англии.

«На этом Евро, безусловно, я за Испанию. Испания… Я бы не сказал, что они в романтичный футбол играют. Просто испанцы очень хорошо держат мяч, а потом прагматично, особенно это было заметно в матче с Францией, доходят до чужой половины, даже не штрафной, и спокойно начинают разыгрывать мяч. У них просто командные действия лучше организованы, чем у других сборных.

Я буду болеть за Испанию. Англия, безусловно, имеет шансы выиграть. По ходу турнира она перестроилась: начинала с четырёх защитников, потом перешла в пять. А у Испании очень хороший баланс, думаю, это за счёт Родри. Он очень здорово понимает, когда нужно ускорить игру за счёт передач или, наоборот, когда нужно передёрнуть через центральных защитников. Думаю, большинство будет хотеть, чтобы Испания выиграла», — сказал Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!»