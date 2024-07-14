Тренер «Ростова» Онопко сравнил Байрамяна с защитником сборной Испании Кукурельей

Бывший защитник сборной России и помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко рассказал о том, кого считает лучшим защитником на чемпионате Европы 2024 года, который проходит в Германии.

— Кто из защитников на чемпионате Европы произвёл самое сильное впечатление?

— Много защитников было хороших. Меня поразил, например, Кукурелья. Левый защитник, невысокого роста, но цепкий, вверху хорошо играет, подключается.

— Байрамяна не напомнил?

— Напомнил, конечно (смеётся). Байрамяна сложно с кем-то сравнить, но Кукурелья и внешне, и по манере игры на него чем-то похож. Тоже небольшого роста, но правильно выбирает позицию и отлично держит борьбу, — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.