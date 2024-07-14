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Жена Ди Марии ответила экс-игроку Колумбии, заявившему, что Анхель и Месси «уже не те»

Жена Ди Марии ответила экс-игроку Колумбии, заявившему, что Анхель и Месси «уже не те»
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Хорхелина Кардосо, являющаяся супругой 36-летнего вингера сборной Аргентины Анхеля Ди Марии, тремя эмодзи ответила бывшему игроку Колумбии Адольфо Валенсии, ранее заявившему, что её муж, а также 37-летний нападающий «альбиселесте» Лионель Месси уже не те футболисты, что были раньше, из-за своего возраста.

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В своей социальной сети супруга Ди Марии выложила цитату Валенсии о своём муже и Месси, сопроводив её тремя смеющимися до слёз эмодзи.

Напомним, завтра, 15 июля, состоится финал Кубка Америки, в котором сборная Аргентины сыграет с Колумбией. Противостояние пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэл Клаус. Стартовый свисток рефери прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Кубок Америки — 2024 . Финал
15 июля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Аргентина
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лионель Месси сыграл в теннис:

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