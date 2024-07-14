Тренер сборной России Онопко назвал трёх центральных защитников, впечатливших его на Евро

Бывший защитник сборной России и помощник главного тренера «Ростова» Виктор Онопко ответил на вопрос, кто, по его мнению, выделяется из центральных защитников на чемпионате Европы — 2024.

«Из центральных защитников Начо и Лапорта неплохо смотрятся. Навас вышел в полуфинале: опытный футболист, много лет в футболе, но выдержал большую часть матча. Рюдигер из сборной Германии понравился: хорошо читал игру и страховал партнёров», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Победителем прошлого турнира стала сборная Италии. В финале Евро-2020, проходившем в 2021 году, итальянцы обыграли сборную Англии (1:1, 3:2 пен.).

Финал Евро-2024 состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.