Черчесов рассказал, о чём общался с Моуринью во время встречи на Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал об интересных встречах во время чемпионата Европы в Германии.

«Обедали с президентом в известном «футбольном» отеле Мюнхена перед матчем открытия. Там встретился с Моуриньо, Клинсманном, Леманном. С Юргеном играли, кстати, вместе за сборную Европы в Лиссабоне, а с Йенсом – друг против друга в Бундеслиге. Так или иначе с каждым удалось пообщаться. С Моуринью даже успели вспомнить, как он упал в Москве во время хоккейного вбрасывания», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Напомним, финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля. Противостояние пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.