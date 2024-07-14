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Смолов: мой отрезок в «Динамо» получился хорошим, но был провальный сезон с Йокановичем

Смолов: мой отрезок в «Динамо» получился хорошим, но был провальный сезон с Йокановичем
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов оценил период карьеры, проведённый в московском «Динамо».

«Мой отрезок в «Динамо» получился хорошим. Но тоже, к сожалению, не получилось выиграть трофей: были в финале Кубка, близки ко второму месту с Сандро, провальный сезон с Йокановичем, но тогда и состав был достаточно молодой и не очень конкурентный. А когда усилились перед сезоном, соответственно и боролись за чемпионство. Во многом и за счёт удачи, которая в определённый момент была на нашей стороне, но и по подбору игроков «Динамо» — сильная команда», — сказал Смолов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Смолов находился в системе московского «Динамо» с 2007 по 2015 год. Кокорин пребывал в системе бело-голубых с 2008 по 2016 год.

Нынешним летом Смолов присоединился к «Краснодару» в статусе свободного агента. Ранее 34-летний нападающий выступал в составе «быков» с 2015 по 2018 год. Вчера, 13 июля, Смолов забил гол в матче Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (4:2).

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