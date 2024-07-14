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Ямаль превосходит Саку по четырём важным статистическим показателям на Евро-2024

Ямаль превосходит Саку по четырём важным статистическим показателям на Евро-2024
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Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль превосходит вингера Англии Букайо Саку в четырёх из семи важных статистических показателях на чемпионате Европы — 2024. Об этом информирует WhoScored.

Согласно данным источника, 17-летний футболист нанёс больше ударов по воротам соперника в расчёте на 90 минут — 3 против 1,3. Ямаль сделал больше ключевых передач в расчёте на 90 минут — 3,4 против 1. Вингер сборной Испании предпринял больше попыток дриблинга (в расчёте на 90 минут) — 2,6 против 2,3. Однако Сака был в нём более успешен — 53,5% против 38,7% у Ямаля.

Кроме того, Ямаль оформил три результативные передачи на турнире, в то время как Сака не сделал ни одного ассиста.

Ямаль и Сака провели одинаковое количество матчей на турнире (по шесть). Оба игрока забили по одному мячу.

Напомним, сегодня, 14 июля, сборные Испании и Англии встретятся в финале Евро-2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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