Аршавин заявил, что победа Англии на Евро не изменит его отрицательной оценки Саутгейта

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу выступлений национальной команды Англии на чемпионате Европы 2024 года.
«Англия в чём плоха, на мой взгляд. Потенциал игроков, как мне кажется, используется на процентов 30. На ТВ говорят, мол, Саутгейт станет чемпионом Европы, и кто потом посмеет сказать, что он плохой тренер? Ну я скажу, что он тренер – говно, выиграет он сегодня или не выиграет, потому что для меня тренерское искусство – это как раз использовать потенциал своих игроков по максимуму», — сказал Аршавин на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
Сегодня, 14 июля, в матче финала Евро-2024 сборная Англии встретится с Испанией. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.
На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.