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Хлестов: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство, «Зенит» титул не отдаст

Хлестов: «Спартаку» будет тяжело бороться за чемпионство, «Зенит» титул не отдаст
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Хлестов, выступивший в качестве тренера на Первом летнем Кубке бизнеса, высказался о шансах красно-белых в борьбе за чемпионство в предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я не очень слежу за «Спартаком». Тренеров тоже не очень хорошо знаю, сильный Станкович или нет. Могу судить после первого круга. Сейчас сложно, когда так тренеры меняются. Думаю, тогда, после первого круга РПЛ уже и все скажут. Ну или хотя бы можно посмотреть три-четыре игры. Футболисты всё те же.

В прошлом сезоне я сказал: «Спартак», наверное, опять будет за своё пятое место биться. Вчера посмотрел «Зенит» — бороться будет тяжело. Не уверен, что «Зенит» легко отдаст титул», — сказал Хлестов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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