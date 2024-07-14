Тренер «Зенита» Оливейра: не считаю, что у нас не будет конкурентов в новом сезоне РПЛ

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по поводу конкуренции санкт-петербургскому клубу в борьбе за чемпионский титул в новом сезоне РПЛ.

«У «Зенита» не будет конкурентов в этом сезоне? Это не так. Мы все понимаем, что в России очень сложный чемпионат. Здесь трудно побеждать. Даже в этом матче было видно, что «Краснодар» прибавил во втором тайме, у них качественные игроки. Мы сделаем всё, чтобы победить в новом сезоне, но чемпионат очень сложный», — приводит слова Оливейры «Матч ТВ».

Напомним, после 30 туров минувшего сезона РПЛ «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Кроме того, сине-бело-голубые стали победителями Кубка и Суперкубка страны.

Новый сезон РПЛ «Зенит» начнёт выездным матчем с «Крыльями Советов» в 1-м туре. Встреча состоится 20 июля. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 17:30 мск.