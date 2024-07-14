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Новичок «Краснодара» Козлов поделился мнением о том, почему Англия выиграет Евро-2024

Новичок «Краснодара» Данила Козлов рассказал о том, кто выиграет в финале чемпионата Европы в Германии между сборными Испании и Англии.

«Выиграет Англия, они экономили силы весь турнир для этого матча», — приводит слова Козлова телеграм-канал Фонбет Кубка России.

Финальный матч Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии, состоится сегодня, 14 июля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступит Франсуа Летексье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Испания – Англия можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

На стадии полуфинала чемпионата Европы — 2024 сборная Испании обыграла французскую национальную команду со счётом 2:1. Сборная Англии на этой же стадии победила Нидерланды со счётом 2:1.