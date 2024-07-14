Алькарас стал победителем Уимблдона, Трусова вернулась в спорт. Главное к вечеру

Московский ЦСКА представил игровую форму, испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдон-2024, Евгений Плющенко сообщил о возвращении Александры Трусовой в спорт, позднее это подтвердила и сама фигуристка. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 июля.
Футбол
ЦСКА представил игровую форму на сезон-2024/2025
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Джошуа Зиркзее
«Алания» объявила имя нового главного тренера команды
Теннис
Алькарас уверенно обыграл Джоковича в финале Уимблдона
Бокс/ММА
Результаты турнира UFC on ESPN 59
Баскетбол
Стало известно, когда пройдёт Кубок Кондрашина и Белова
Авто
Николаев выиграл 10-й этап «Шёлкового пути», Вязович — второй
Источник: Карлос Сайнс ждёт возможности перейти в «Мерседес» или «Ред Булл»
Фигурное катание
«Это большая сенсация». Плющенко заявил, что Александра Трусова вернулась в спорт
Александра Трусова и Макар Игнатов раскрыли дату свадьбы
Александра Трусова подтвердила выступление на контрольных прокатах сборной России