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Алькарас стал победителем Уимблдона, Трусова вернулась в спорт. Главное к вечеру

Московский ЦСКА представил игровую форму, испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдон-2024, Евгений Плющенко сообщил о возвращении Александры Трусовой в спорт, позднее это подтвердила и сама фигуристка. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 июля.

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