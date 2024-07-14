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Карлос Алькарас стал победителем Уимблдона, Александра Трусова вернулась в спорт, ЦСКА представил форму

Алькарас стал победителем Уимблдона, Трусова вернулась в спорт. Главное к вечеру
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Московский ЦСКА представил игровую форму, испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Уимблдон-2024, Евгений Плющенко сообщил о возвращении Александры Трусовой в спорт, позднее это подтвердила и сама фигуристка. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 14 июля.

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