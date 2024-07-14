«Что ему было делать?» Лам поддержал Кукурелью, критикуемого после матча с Германией

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам высказался в поддержку футболиста Испании Марка Кукурельи, который начал подвергаться массовой критике со стороны немецких болельщиков после того, как в очном матче команд в 1/4 финала Евро-2024 (2:1) мяч попал ему в руку в штрафной «Фурия Роха», однако главный судья встречи не назначил пенальти.

«В какой-то момент этот свист стал глупым. Что должен был сделать Кукурелья? Пойти к судье и сказать ему: «Я сыграл рукой?» Свист на протяжении всего матча казался мне утомительным.

Я надеюсь, что игрок способен просто посмеяться над подобным, ведь это просто показывает, что в Германии всё ещё болезненно любят футбол», — приводит слова Лама AS со ссылкой на Bild.

Напомним, в матче полуфинала Евро-2024 Испания — Франция (2:1) немецкие болельщики, пришедшие на игру, свистели каждый раз, когда Кукурелья касался мяча.

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: