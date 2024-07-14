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Испания — Англия. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Церемония закрытия Евро-2024: прямая трансляция начнётся в 21:00

Церемония закрытия Евро-2024: прямая трансляция начнётся в 21:00
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Сегодня, 14 июля, завершится чемпионат Европы — 2024 в Германии. Финальный матч турнира между сборными Испании и Англии состоится на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине и начнётся в 22:00 мск. Церемония закрытия континентального первенства начнётся за час до стартового свистка.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляцию церемонии закрытия Евро-2024 можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции назначено на 21:00 мск.

На стадии полуфинала Евро-2024 сборная Англии победила нидерландскую национальную команду со счётом 2:1. Голами отметились нападающий Гарри Кейн и форвард Олли Уоткинс. На аналогичной стадии сборная Испании выиграла у Франции со счётом 2:1. В составе «Фурия Роха» голами отметились крайний нападающий Ламин Ямаль и полузащитник Даниэль Ольмо.

Календарь матчей Евро-2024
Сетка плей-офф Евро-2024

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков:

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