Созин: раньше за слова, как у Глушенкова, наказывали, а теперь — только за шутки Безрукова

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поведении Максима Глушенкова после перехода в «Зенит».

«Иногда кажется, что люди, переходящие в «Зенит», теряют связь с реальностью от количества перспектив и материальных благ. Ничего ведь не предвещало такой трансформации Глушенкова – был нормальный парень, весёлый и спокойный. А тут уехал из Москвы – и сразу переклинило. Видимо, теперь его очередь вместо Дзюбы придумывать усы надежды и всякую остальную фигню.

Если серьёзно, то раньше такие высказывания про клоунов рассматривал комитет по этике. Мы ведь не говорим про «клоунов» в контексте цирка, Глушенков тут явно говорил в контексте футбола. Но комитет по этике онемел. Раньше за слова, как у Глушенкова, наказывали – теперь штрафуют только за шутки Безрукова», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.