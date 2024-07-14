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Лучший бомбардир сборной Испании на Евро-2024 Ольмо может стать игроком «Манчестер Сити»

Лучший бомбардир сборной Испании на Евро-2024 Ольмо может стать игроком «Манчестер Сити»
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Полузащитник сборной Испании и «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «горожане» внимательно следят за игроком уже несколько сезонов. Пеп Гвардиола является поклонником таланта Ольмо. Сообщается, что в контракте игрока с «Лейпцигом» есть пункт о расторжении, действие которого скоро закончится. «Манчестер Сити» нужно будет выплатить за Ольмо € 60 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Ольмо принял участие в 32 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Отметим, что Ольмо в составе сборной выступает на Евро-2024, за которую на турнире отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В финальном матче турнира национальная команда Испании встретится с Англией. Финал турнира состоится 14 июля. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 мск.

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